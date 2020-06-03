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Ральф Шумахер: Мазепин готов инвестировать в «Уильямс», он покупал все команды для сына

Ральф Шумахер: Мазепин готов инвестировать в «Уиль
Ральф Шумахер: Мазепин готов инвестировать в «Уильямс», он покупал все команды для сына
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что российский миллиардер Дмитрий Мазепин наиболее вероятный покупатель команды «Уильямс».

«До сих пор считаю, что «Уильямс» — это отличная гоночная команда. Будь у меня правильные партнёры и деньги, я бы присоединился к их проекту. Дмитрий Мазепин готов инвестировать деньги в «Уильямс» и богаче Латифи со Строллом. До сих пор он покупал все команды для своего сына, начиная с Формулы-3. Я не могу критиковать его за это, поскольку рад, что есть люди, которые любят наш спорт и готовы вкладывать в него столько денег, даже если это ради их детей», — приводит слова Ральфа Шумахера GrandPX.

За прошедший год убытки «Уильямса» составили 13 млн футов. Позапрошлый сезон команда закончила в плюсе. Тогда прибыль составила 12,9 млн фунтов.

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