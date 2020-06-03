Ральф Шумахер считает, что Фрэнку Уильямсу и его дочери нужно уйти из Формулы-1

Бывший пилот команды «Уильямс» Ральф Шумахер выразил мнение, что сэру Фрэнку Уильямсу и его дочери Клэр стоит уйти из Формулы-1, чтобы спасти собственный гоночный коллектив.



«Похоже, что ни Фрэнк Уильямс, ни его дочь не смогли руководить командой в современном стиле. Есть много вещей, для которых их подход не работает. Им следовало расчистить путь для молодого управленческого персонала ещё много лет назад. Я знаю, как там всё устроено, сам через это прошёл. Но времена изменились. Система Фрэнка всегда была направлена на то, чтобы оказывать большое давление на людей. Команда из Гроува может прийти в норму, но только если он и Клэр полностью уйдут, а коллектив заручится поддержкой хорошего инвестора», — приводит слова Ральфа Шумахера GrandPX.

Ранее появилась информации, что в «Уильямсе» после аудита готовы продать значительную часть своих акций, но, по уточнениям самой команды, речь может идти даже о всей компании Williams Grand Prix Holding.