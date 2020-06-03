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Марко: переход на двигатели «Мерседес» поможет «Макларену» обойти некоторые правила

Марко: переход на двигатели «Мерседес» поможет «Макларену» обойти некоторые правила
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что в «Макларене» при смене поставщика силовых установок могут обойти утверждённые ограничения по доработке шасси, чтобы догнать лидеров.

«Макларен» становится всё ближе, они хорошо работают с точки зрения персонала и технологий, и со следующего года у них будет конкурентоспособная силовая установка. Переход с двигателей «Рено» на «Мерседес» также может позволить обойти им некоторые правила омологации и вмешаться в области, которые закрыты для других. Здесь есть лазейки», — приводит слова Марко GrandPX.

При этом советник «Ред Булл» отметил, что «Макларену», в отличие от топ-команд, не придётся сильно сокращать свой штат в условиях будущих финансовых ограничений.

Ранее в ФИА заявили, что переход «Макларена» на моторы «Мерседес» будет проходить под их строгим контролем. Сотрудники федерации будут следить за тем, чтобы при адаптации шасси команда не получила дополнительного преимущества.

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