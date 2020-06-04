Формула-1 представила расписание Гран-при Австрии

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала расписание гоночного уик-энда, который состоится с 3 по 5 июля в рамках Гран-при Австрии на трассе «Ред Булл Ринг». В пятницу пройдут свободные заезды, в субботу – заключительная тренировка и квалификация, а гонка – в воскресенье.



Вместе с Формулой-1 на «Ред Булл Ринге» состоятся этапы серий Формулы-3 и Формулы-2, а также Суперкубок Porsche.

Расписание Гран-при Австрии-2020 (время мск):

Пятница, 3 июля

10:35 – Формула-3, свободные заезды

12:00 – Формула-1, свободные заезды

13:55 – Формула-2, свободные заезды

15:05 – Формула-3, квалификация

16:00 – Формула-1, свободные заезды

18:00 – Формула-2, квалификация

18:55 – Суперкубок Porsche, свободные заезды

Суббота, 4 июля

11:25 – Формула-3, гонка №1

13:00 – Формула-1, свободные заезды

14:30 – Суперкубок Porsche, квалификация

16:00 – Формула-1, квалификация

17:45 – Формула-2, гонка №1

Воскресенье, 5 июля

10:45 – Формула-3, гонка №2

12:10 – Формула-2, гонка №2

13:25 – Суперкубок Porsche, гонка

16:10 – Формула-1, Гран-При Австрии (гонка, 71 круг).

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