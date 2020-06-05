Самый «грязный» пилот в истории Ф-2 Рагунатан не обращает внимания на критику

Бывший гонщик Формулы-2 Махавир Раугнатан рассказал о том, как относится к критике и признался, что невзирая на все неудачи, в скором времени он всё равно намерен вернуться в Ф-2.
«На самом деле я не особо волнуюсь по поводу критики со стороны незнакомцев, мне некогда тратить на это время. Я ориентируюсь на мнения окружающих меня людей, и я всегда воспринимаю такую критику конструктивно, это помогает улучшить навыки вождения.
Что касается планов, определённо, скоро, очень скоро я начну снова гоняться. Не знаю точно, что это будет за чемпионат и в какие сроки, но в 2021 году я буду в Формуле-2. Сейчас я хочу участвовать в “формульных” сериях, но, возможно, позже, через несколько лет, перейду и на другую технику", — приводит слова Рагунатана Fun Formula.
Примечательно, что в Формуле-2 Рагунатан запомнился постоянными нарушениями правил — за сезон 2019 года индийский гонщик умудрился набрать достаточное количество штрафных очков для двух отстранений.
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