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Самый «грязный» пилот в истории Ф-2 Рагунатан не обращает внимания на критику

Самый «грязный» пилот в истории Ф-2 Рагунатан не обращает внимания на критику
Авто / Младшие серии 0

Бывший гонщик Формулы-2 Махавир Раугнатан рассказал о том, как относится к критике и признался, что невзирая на все неудачи, в скором времени он всё равно намерен вернуться в Ф-2.

«На самом деле я не особо волнуюсь по поводу критики со стороны незнакомцев, мне некогда тратить на это время. Я ориентируюсь на мнения окружающих меня людей, и я всегда воспринимаю такую критику конструктивно, это помогает улучшить навыки вождения.

Что касается планов, определённо, скоро, очень скоро я начну снова гоняться. Не знаю точно, что это будет за чемпионат и в какие сроки, но в 2021 году я буду в Формуле-2. Сейчас я хочу участвовать в “формульных” сериях, но, возможно, позже, через несколько лет, перейду и на другую технику", — приводит слова Рагунатана Fun Formula.

Примечательно, что в Формуле-2 Рагунатан запомнился постоянными нарушениями правил — за сезон 2019 года индийский гонщик умудрился набрать достаточное количество штрафных очков для двух отстранений.

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