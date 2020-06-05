Алези: Феттель не привёл в «Феррари» Ньюи, и это многое поменяло

Экс-пилот Формулы-1 Жан Алези прокомментировал решение «Феррари» и Себастьяна Феттеля прекратить сотрудничество после сезона-2020, а также поделился мыслями, что помешало немцу добиться успеха в «Скудерии».

«Очень уважаю Себастьяна — четырёхкратный чемпион мира. Он приложил все умения, чтобы завоевать титул с „Феррари“, но у него не получилось. Он провалился не по своей вине, в этом не было и вины команды. Просто что-то пошло не так.

Когда в команду приходит такой чемпион, как Феттель, ты пытаешься дать ему максимум того, что можешь. Но вопрос в том, на что ты способен. Когда команда не смогла удовлетворить запросы Себастьяна, начались проблемы.

Возьмём для примера ситуацию с Михаэлем Шумахером. Он пришёл в команду вместо меня, но он взял с собой сотрудников «Бенеттона». Он работал с теми, с кем привык. На завоевание титула в «Феррари» ему потребовалось четыре года.

Себастьян оказался в ином положении. Он пришёл в команду и пробовал научить команду работать так, как ему хотелось, однако он не привёл в команду Эдриана Ньюи. И это многое поменяло", — приводит слова Алези Sky Sports.