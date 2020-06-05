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Квят вновь потренировался на трассе после карантина

Квят вновь потренировался на трассе после карантина
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят снова потренировался на трассе. На этот раз россиянин на своей странице в «Инстаграме» выложил видео, как проходит круг на карте. Вместе с ним автодром посетили ещё три человека, которых он назвал своей «братвой».

«Отличный день картинга с братвой», — написал Квят в социальной сети.

Напомним, сезон Формулы-1 был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Несколько дней назад руководство чемпионата представило календарь европейской части чемпионата, который будет состоять из восьми этапов. Первый Гран-при чемпионата состоится в Австрии 5 июля. Там же, на автодроме «Ред Булл Ринг», пройдёт и вторая гонка сезона.

Напомним, в минувшем сезоне Даниил Квят занял тринадцатое место в общем зачёте, набрав 37 баллов.

Даниил Квят вернулся к тренировкам на трассе
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