Джордан рассказал, как Михаэль Шумахер заплатил ему £ 2 млн за выкуп контракта брата

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Джордан» Эдди Джордан рассказал, как легендарный Михаэль Шумахер заплатил ему £ 2 млн (около $ 2,5 млн) за выкуп контракта своего брата Ральфа, который хотел покинуть команду Джордана и перебраться в «Уильямс».

«Тогда всё закончилось хорошо. Михаэль Шумахер заплатил мне £ 2 млн, чтобы я разорвал контракт с его братом. Конечно же я был доволен такой сделкой. Это чистая правда, никто не уходит от Эдди Джордана, не заплатив. В этот раз это пришлось сделать Михаэлю Шумахеру, и мне удалось свести с ним старые счёты», — приводит слова Джордана GPblog.

Впоследствии Ральф Шумахер провёл большую часть карьеры в составе «Уильямса» и завоевал с командой из Гроува пять поулов и шесть побед.