Ковалайнен — о выступлениях с Хэмилтоном: смертельный удар по моей карьере
Экс-пилот Формулы-1 Хейкки Ковалайнен признался, что выступления в одной команде с Льюисом Хэмилтоном фактически погубили его карьеру.
«Я провёл с ним два отличных сезона. У нас никогда не возникало проблем. Возможно, так получилось, потому что я никогда ему не бросал вызов. Ему никогда не приходилось работать против меня на максимуме. Он всегда был быстрее, а я работал на все 100%. Через полтора года у меня просто иссяк запал.
Льюис — один из лучших, если не лучший пилот в истории. С одной стороны, я рад, что мне довелось с ним ездить, с другой, то время стало смертельным ударом по моей карьере", — приводит слова финского спортсмена GPblog.
Ковалайнен покинул «Макларен» по завершении сезона-2009.
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