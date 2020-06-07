Ковалайнен — о выступлениях с Хэмилтоном: смертельный удар по моей карьере

Экс-пилот Формулы-1 Хейкки Ковалайнен признался, что выступления в одной команде с Льюисом Хэмилтоном фактически погубили его карьеру.

«Я провёл с ним два отличных сезона. У нас никогда не возникало проблем. Возможно, так получилось, потому что я никогда ему не бросал вызов. Ему никогда не приходилось работать против меня на максимуме. Он всегда был быстрее, а я работал на все 100%. Через полтора года у меня просто иссяк запал.

Льюис — один из лучших, если не лучший пилот в истории. С одной стороны, я рад, что мне довелось с ним ездить, с другой, то время стало смертельным ударом по моей карьере", — приводит слова финского спортсмена GPblog.



Ковалайнен покинул «Макларен» по завершении сезона-2009.