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Марко уверен в победе «Ред Булл» на Гран-при Австрии

Марко уверен в победе «Ред Булл» на Гран-при Австрии
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что его команда рассчитывает не просто хорошо начать сезон 2020 года, а уверена в победе на Гран-при Австрии.

«Мы уверены, что сможем одержать в Австрии третью победу подряд. «Мерседес» никогда не был сильным здесь, и у них были проблемы. Но пока мы не знаем точно, кто на самом деле в лучшей форме. Тесты всегда обманывают. Мы лишь видели, что «Феррари» не была на уровне «Ред Булл» и «Мерседеса» в предсезонном периоде.

Мы работали над тем, чтобы начать бороться за чемпионский титул. Раньше нас преследовали неудачи, но теперь у нас есть надёжный поставщик двигателей – «Хонда», и мы извлекли уроки из прошлых ошибок.
«Мерседес» и Хэмилтон явные фавориты, но мы считаем себя их первым и самым серьёзным соперником», — приводит слова Марко Planet F1.

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