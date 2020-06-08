Марко уверен в победе «Ред Булл» на Гран-при Австрии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что его команда рассчитывает не просто хорошо начать сезон 2020 года, а уверена в победе на Гран-при Австрии.



«Мы уверены, что сможем одержать в Австрии третью победу подряд. «Мерседес» никогда не был сильным здесь, и у них были проблемы. Но пока мы не знаем точно, кто на самом деле в лучшей форме. Тесты всегда обманывают. Мы лишь видели, что «Феррари» не была на уровне «Ред Булл» и «Мерседеса» в предсезонном периоде.

Мы работали над тем, чтобы начать бороться за чемпионский титул. Раньше нас преследовали неудачи, но теперь у нас есть надёжный поставщик двигателей – «Хонда», и мы извлекли уроки из прошлых ошибок.

«Мерседес» и Хэмилтон явные фавориты, но мы считаем себя их первым и самым серьёзным соперником», — приводит слова Марко Planet F1.