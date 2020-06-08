Марко уверен в победе «Ред Булл» на Гран-при Австрии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что его команда рассчитывает не просто хорошо начать сезон 2020 года, а уверена в победе на Гран-при Австрии.
«Мы уверены, что сможем одержать в Австрии третью победу подряд. «Мерседес» никогда не был сильным здесь, и у них были проблемы. Но пока мы не знаем точно, кто на самом деле в лучшей форме. Тесты всегда обманывают. Мы лишь видели, что «Феррари» не была на уровне «Ред Булл» и «Мерседеса» в предсезонном периоде.
Мы работали над тем, чтобы начать бороться за чемпионский титул. Раньше нас преследовали неудачи, но теперь у нас есть надёжный поставщик двигателей – «Хонда», и мы извлекли уроки из прошлых ошибок.
«Мерседес» и Хэмилтон явные фавориты, но мы считаем себя их первым и самым серьёзным соперником», — приводит слова Марко Planet F1.
- 8 июня 2020
-
15:24
-
14:55
-
14:55
-
13:38
-
12:03
-
11:11
-
10:13
-
09:32
-
09:00
-
01:06
- 7 июня 2020
-
23:54
-
22:57
-
21:37
-
20:56
-
19:23
-
18:26
-
16:55
-
16:40
-
14:48
-
13:59
-
12:36
-
11:58
-
10:52
-
09:51
-
00:22
- 6 июня 2020
-
23:44
-
22:15
-
20:59
-
19:43
-
18:31
-
17:46
-
16:58
-
15:44
-
14:02
-
12:57