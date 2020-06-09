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Чемпион России по ралли: Ефремов убил человека и должен ответить по всей строгости закона

Чемпион России по ралли: Ефремов убил человека
Чемпион России по ралли: Ефремов убил человека и должен ответить по всей строгости закона
Авто / Ралли 0

Российский автогонщик, двукратный чемпион страны по ралли Андрей Севастьянов прокомментировал ДТП в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров.

«Половина СМИ пишет, что попал в аварию. Правильно писать, убил человека в состоянии алкогольного опьянения. Одним движением поставив точку на своей работе, семье и репутации. Как бы мы ни относились к нему как к актёру и ни ходили на его представления.

А мягкие правоохранительные органы сейчас будут колебаться, как быть…

Считаю, должен ответить по всей строгости закона и стать примером для оставшейся части населения страны, полагающей, что с ними сегодня ничего не случится. Если кто против моей позиции, просто представьте, что следующий ваш любимец въезжает в вашего ребёнка, папу/маму/мужа/жену/любимого человека», — написал Севастьянов на своей странице в «Фейсбуке».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Звёздный болельщик «Спартака» Ефремов ехал по Садовому кольцу на своём Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади, в районе дома номер 3, с серьёзным превышением скорости пересёк двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в ехавший навстречу автомобиль. В результате аварии погиб один человек — водитель «Лады», который получил несовместимые с жизнью травмы. Артист значительных травм не получил.

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