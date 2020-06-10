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Норрис потерял множество подписчиков из-за участия в движении Black Lives Matter

Норрис потерял множество подписчиков из-за участия в движении Black Lives Matter
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что после того, как он решил поучаствовать в движении Black Lives Matter и оставил призыв на стриминговой платформе Twitch, многие поклонники решили отписаться от гонщика.

Ландо просил своих подписчиков не оставаться безучастными и подписывать петиции против расового неравенства.

«Большое количество людей в один день приняли решение отписаться от меня во всех социальных сетях. Это было очень странно. Вы пытаетесь делать что-то хорошее и правильное, но, как выяснилось, многие не разделяют этих ценностей. Если они не верят в них, то я счастлив, что эти люди перестали читать меня», — приводит слова Норриса Evening Standart.

Напомним, ранее Льюис Хэмилтон раскритиковал коллег, никак не реагирующих на трагедию в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за жестоких действий полицейского умер темнокожий Джордж Флойд.

«Это лишь начало». Хэмилтон написал послание, отметив позитивные шаги в борьбе с расизмом
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