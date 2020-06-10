Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Это лишь начало». Хэмилтон написал послание, отметив позитивные шаги в борьбе с расизмом

«Это лишь начало». Хэмилтон написал послание, отметив позитивные шаги в борьбе с расизмом
Авто / Формула-1 0

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон на своей странице в «Инстаграме» опубликовал текст, в котором оценил положительные перемены в борьбе с расовым неравенством по всему миру.

«За последние несколько недель мы стали свидетелями того, как мир открыл глаза на реалии расизма. Люди по всей планете объединились, используют свои голоса и платформы в борьбе за расовое равенство, а также против жестокости полиции и превосходства белых.

Хотя нам ещё предстоит проделать долгий путь в решении этого вопроса, я хочу воспользоваться моментом, чтобы оценить позитивные шаги, которые были предприняты.

Мы видели, как принимаются законы. Мы видели, как полицейские привлекались к ответственности за свои губительные действия. Бренды начали объединяться с движением Black Lives Matter и пытаются понять, как им стать ещё лучше. Кроме того, наблюдается всплеск продаж антирасистских книг, многие смотрят фильмы и документальные ленты, чтобы лучше изучить наш опыт. Всё больше и больше людей желают узнать о чёрной истории. Это лишь начало, и впереди ещё много перемен», — написал Хэмилтон.

Ранее Льюис поддержал демонстрантов в Бристоле, которые 7 июня в знак протеста снесли статую бывшего члена британского парламента Эдварда Колстона. Он призвал демонтировать все постаменты работорговцам на территории Великобритании.

Брандл: Хэмилтон заслужил право говорить о расизме теми словами, что он произнёс
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020