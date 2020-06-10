«Это лишь начало». Хэмилтон написал послание, отметив позитивные шаги в борьбе с расизмом

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон на своей странице в «Инстаграме» опубликовал текст, в котором оценил положительные перемены в борьбе с расовым неравенством по всему миру.
«За последние несколько недель мы стали свидетелями того, как мир открыл глаза на реалии расизма. Люди по всей планете объединились, используют свои голоса и платформы в борьбе за расовое равенство, а также против жестокости полиции и превосходства белых.
Хотя нам ещё предстоит проделать долгий путь в решении этого вопроса, я хочу воспользоваться моментом, чтобы оценить позитивные шаги, которые были предприняты.
Мы видели, как принимаются законы. Мы видели, как полицейские привлекались к ответственности за свои губительные действия. Бренды начали объединяться с движением Black Lives Matter и пытаются понять, как им стать ещё лучше. Кроме того, наблюдается всплеск продаж антирасистских книг, многие смотрят фильмы и документальные ленты, чтобы лучше изучить наш опыт. Всё больше и больше людей желают узнать о чёрной истории. Это лишь начало, и впереди ещё много перемен», — написал Хэмилтон.
Ранее Льюис поддержал демонстрантов в Бристоле, которые 7 июня в знак протеста снесли статую бывшего члена британского парламента Эдварда Колстона. Он призвал демонтировать все постаменты работорговцам на территории Великобритании.
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