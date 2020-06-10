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Источник: «Рено» отказался предоставить «Макларену» мотор для проведения тестов

Источник: «Рено» отказался предоставить «Макларену» мотор для проведения тестов
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Макларен» не может провести предсезонные тесты по примеру «Мерседеса» и «Феррари» из-за моториста, сообщает Motorsport Week. По информации источника, в «Рено» отказались предоставить команде дополнительную силовую установку из-за того, что в следующем сезоне «Макларен» перейдёт на моторы «Мерседес».

«К сожалению, из-за частых замен двигателя в последние годы у нас нет в распоряжении подходящего шасси. Но Ландо Норрис уже занимался в последнее время картингом, провёл тесты болида Формулы-3. Надеемся, что сможем устроить что-то подобное и для Карлоса Сайнса. Ну и, разумеется, ребята хорошо поработают на симуляторе», — подчеркнул в интервью SkySports руководитель «Макларена» Андреас Зайдль.

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