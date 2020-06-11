Квят на уровне Гасли и сильнее Албона. В игре F1 2020 оценили пилотов

Симулятор F1 2020 от Codemasters должен выйти 10 июля. Разработчики обещают максимальную реалистичность, в том числе и благодаря ранжированию действующих пилотов по их характеристикам.
Все гонщики оцениваются от 1 до 99 по четырём категориям — «опыт», «мастерство», «осведомлённость» и «темп», причём эти параметры основаны на реальных данных.
Опыт (Experience) — более высокий балл поможет игрокам набрать большее количество «Ресурсных очков», используемых в игре для покупки улучшений автомобилей.
Мастерство (Racecraft) – позволяет водителю использовать более эффективные обгоны.
Осведомлённость (Awareness) — более высокий балл здесь будет означать, что водитель менее склонен терять контроль над машиной.
Темп (Pace) – чем он выше, тем быстрее будет гонщик на протяжении всей гонки.
Официальный аккаунт Формулы-1 показал 6 карточек пилотов, и вот их средние баллы: Макс Ферстаппен – 90, Александер Албон – 79, Серхио Перес — 85, Лэнс Стролл – 78, Пьер Гасли – 80, Даниил Квят — 80.
Фото доступно на странице Ф-1 в «Инстаграме».
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