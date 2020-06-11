Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят на уровне Гасли и сильнее Албона. В игре F1 2020 оценили пилотов

Квят на уровне Гасли и сильнее Албона. В игре F1 2020 оценили пилотов
Авто / Формула-1 0

Симулятор F1 2020 от Codemasters должен выйти 10 июля. Разработчики обещают максимальную реалистичность, в том числе и благодаря ранжированию действующих пилотов по их характеристикам.

Все гонщики оцениваются от 1 до 99 по четырём категориям — «опыт», «мастерство», «осведомлённость» и «темп», причём эти параметры основаны на реальных данных.

Опыт (Experience) — более высокий балл поможет игрокам набрать большее количество «Ресурсных очков», используемых в игре для покупки улучшений автомобилей.
Мастерство (Racecraft) – позволяет водителю использовать более эффективные обгоны.
Осведомлённость (Awareness) — более высокий балл здесь будет означать, что водитель менее склонен терять контроль над машиной.
Темп (Pace) – чем он выше, тем быстрее будет гонщик на протяжении всей гонки.

Официальный аккаунт Формулы-1 показал 6 карточек пилотов, и вот их средние баллы: Макс Ферстаппен – 90, Александер Албон – 79, Серхио Перес — 85, Лэнс Стролл – 78, Пьер Гасли – 80, Даниил Квят — 80.

Фото доступно на странице Ф-1 в «Инстаграме».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020