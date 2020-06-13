Уэббер: в Муджелло пилоты сломают себе шеи

Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер в восторге от идеи проведения этапа чемпионата мира Формулы-1 на автодроме в Муджелло. По его словам, гонщикам там будет невероятно сложно справиться с физическими нагрузками.
«Если они поедут в Муджелло, то с такими машинами сломают себе там шеи. Это классный автодром. В прошлом я работал там на тестах и там очень и очень быстрая трасса. Так что включить её в календарь будет отлично.
Что касается состояния пилотов после долгой паузы, все находятся в равных условиях. И это здорово, нет никого, кто возвращался бы после травмы или что-то в этом роде", — приводит слова Уэббера The Race.
Возможность проведения гонки Формулы-1 в Муджелло стала обсуждаться из-за кардинальных изменений в календаре чемпионата, связанных с пандемией коронавируса.
- 13 июня 2020
-
01:07
- 12 июня 2020
-
23:57
-
22:58
-
21:55
-
20:55
-
19:25
-
18:52
-
17:52
-
17:00
-
15:52
-
14:00
-
12:51
-
12:15
-
12:05
-
11:21
-
10:33
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
01:11
- 11 июня 2020
-
23:58
-
22:57
-
21:58
-
20:34
-
20:13
-
19:02
-
17:59
-
16:45
-
16:05
-
15:20
-
15:05
-
14:11
-
13:26
-
13:15
-
12:46