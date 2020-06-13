Уэббер: в Муджелло пилоты сломают себе шеи

Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер в восторге от идеи проведения этапа чемпионата мира Формулы-1 на автодроме в Муджелло. По его словам, гонщикам там будет невероятно сложно справиться с физическими нагрузками.

«Если они поедут в Муджелло, то с такими машинами сломают себе там шеи. Это классный автодром. В прошлом я работал там на тестах и там очень и очень быстрая трасса. Так что включить её в календарь будет отлично.

Что касается состояния пилотов после долгой паузы, все находятся в равных условиях. И это здорово, нет никого, кто возвращался бы после травмы или что-то в этом роде", — приводит слова Уэббера The Race.

Возможность проведения гонки Формулы-1 в Муджелло стала обсуждаться из-за кардинальных изменений в календаре чемпионата, связанных с пандемией коронавируса.