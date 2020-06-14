Машина Леклера перевернулась во время виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана»

Вчера, 13 июня, множество пилотов приняли старт в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана». Сразу несколько топ-гонщиков столкнулись с серьёзными проблемами. К примеру, двукратный чемпион мира Ф-1 Фернандо Алонсо сошёл с дистанции менее чем через час, но потом получил разрешение вернуться. Макс Ферстаппен уже прекратил борьбу за победу.

Не обошли проблемы и Шарля Леклера. Его экипаж столкнулся с техническими трудностями, а после выезда на трассу машина перевернулась.

«Не знаю, смеяться или плакать. Только нам удалось вернуться на трассу, как машина перевернулась», — написал Леклер.

Напомним, Шарль выступает в кузовном классе GTE и пилотирует «Феррари» 488.

Соответствующий твит доступен на странице монегаска в социальной сети «Твиттер».