Мэнселл признался, что гибель Жиля Вильнёва до сих пор оказывает на него влияние

Чемпион мира Формулы-1 1992 года Найджелл Мэнселл признался, что до сих пор испытывает психологические проблемы из-за гибели Жиля Вильнёва, разбившегося в 1982 году во время квалификации Гран-при Бельгии на автодроме «Зольдер».

«В те дни пилоты погибали регулярно, и это могло оказать серьёзное психологическое воздействие. Мы подружились с Жилем и стали близки. Он давал мне советы. Никогда не забуду ту трагедию, буду помнить об этом до конца своих дней. Ехал позади него и всё видел.

Видел, как его машина взлетела и приземлилась, как он вылетел из болида и врезался в ограждение. Проехал тогда и подумал, что его шансы на выживание близки к нулю. Это самое шокирующее, что приходилось видеть. Я очень расстроился, и это до сих пор сказывается. В те времена Формула-1 была очень непредсказуемой, никогда нельзя было сказать, что случится дальше", — приводит слова британца Planet F1.