Формула-1 отправила запрос в Китай о возможности проведения двух этапов в сезоне-2020

Руководство Формулы-1 отправило официальный запрос организаторам Гран-при Китая с просьбой рассмотреть возможность проведения в Шанхае сдвоенного этапа в этом году. Правительство города в настоящий момент изучает этот вопрос, сообщает Motorsport Week.



Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.

Ранее стало известно, что в 2020 году точно не состоятся Гран-при Японии, Сингапура и Азербайджана.