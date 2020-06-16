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Латвия может принять в этом году этап чемпионата мира по ралли

Латвия может принять в этом году этап чемпионата мира по ралли
Авто / Ралли 0

Организаторы WRC начали переговоры с промоутерами Ралли Лиепая о возможном включении этапа в календарь сезона 2020 года.

«Я хочу подчеркнуть, что это всего лишь первый раунд переговоров, и ни одна из сторон не близка к окончательному решению по этому вопросу. Это будет очень сложная задача, поскольку до назначенной даты мероприятия осталось менее двух месяцев. Мы пригласим наших партнёров — правительство Латвии, представителей города Лиепая — на обсуждение, чтобы оценить всю организационную нагрузку, финансовые условия и другие аспекты подобного предложения. Только работая вместе и очень быстрыми темпами, мы сможем найти решение, как провести этапы WRC и ERC», — заявил директор RA Events Раймонд Строкшс.

Этап в Латвии включён в расписание европейского чемпионата ERC, он запланирован с 14 по 16 августа.

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