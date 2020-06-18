«Феррари» отрицает обновления силовой установки и коробки передач перед гонкой в Австрии

Команда Формулы-1 «Феррари» категорически отрицает обновления коробки передач и силовой установки перед Гран-при Австрии, сообщает The Race. По информации источника, «Феррари» привезёт в Австрию тот же болид, что был в Мельбурне, с минимальными изменениями в аэродинамике.



Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что более узкая коробка передач оказалась слишком слабой и ненадёжной, вследствие чего в Австрию команда привезёт вариант с более толстым углеродным корпусом, что может поставить под угрозу аэродинамические свойства болида.



Ранее сообщалось, что, помимо коробки передач, «Феррари» привезёт на этап в Австрии обновлённую версию силовой установки. Ожидалось, что команде удастся отыграть 2–3 десятые с круга.