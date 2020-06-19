«Он не мог повести за собой команду». Ньюи сравнил Ферстаппена и Райкконена

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи сравнил пилота своей команды Макса Ферстаппена и Кими Райкконена, с которым специалист работал в «Макларене».



«Вы никогда не подумаете, что Ферстаппену всего 22 года, если посмотрите, как Макс ведёт себя на трассе. Во время гоночного уик-энда он действительно является одним из лидеров команды. Это показывает, что время, проведённое в какой-либо сфере, важнее, чем фактический возраст», — сказал Ньюи.

По его словам, речь идёт о картинге, где у Ферстаппена было много соревновательного опыта.



«По общему опыту Макс не отличается от других гонщиков, которые просто позже начали заниматься автоспортом и попали в Ф-1 более взрослыми. Кими Райкконен дебютировал в «Заубере» в 21 год и был настоящим новичком. Он не мог повести за собой команду и быть безоговорочным первым номером. Этого он достиг позже. В 2005 году в «Макларене». Но, несмотря на свой возраст, у него не было такого перевеса в команде, как у Макса сейчас», — приводит слова Ньюи GPBlog.