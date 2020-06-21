Дзанарди попал в аварию из-за собственной ошибки

Тренер команды паралимпийцев Марио Валентини рассказал о том, как произошла авария с экс-пилотом Формулы-1 Алексом Дзанарди, в результате которой последний введён в состоянии искусственной комы. По словам специалиста, ДТП стало следствием ошибки самого спортсмена.
«Это случилось на небольшом склоне. Алекс немного сместился на встречную полосу и врезался. Грузовик пытался избежать аварии, но не сумел этого сделать. Скорая добралась до места происшествия через 20 минут. Мы погрузили его, нам помогла его жена. После аварии Алекс мог говорить.
В целом, это был солнечный день и все мы были счастливы. До конца нам оставалось проехать около 20 километров. Авария не была результатом ошибки водителя грузовика. Алекс сам допустил эту ошибку", — приводит слова Валентини Star Tribune.
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