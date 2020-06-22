На болидах Формулы-1 появится символ радуги

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что начиная с первой гонки сезона в Австрии на болидах команд, а также на территориях вокруг трасс появятся символы радуги, состоящей из фирменных цветов всех десяти команд Ф-1. Это часть новой инициативы под названием We Race As One. Её суть состоит в том, чтобы через спорт продвигать идеи борьбы с пандемией коронавируса и глобальным неравенством.
Как отметили в пресс-службе, целью программы We Race As One на Гран-при Австрии станет борьба с расизмом. Планируется, что в последующих гонках эта идея может охватить и другие аспекты, касающиеся различных меньшинств. Кроме того руководство чемпионата Формулы-1 анонсировало создание специального комитета, который через спорт будет продвигать идеи терпимости. Подробный план его работы будет обнародован в ближайшие недели.
Первыми на инициативу откликнулись в «Макларене». Британская команда создала рендер и показала, как символ радуги впишется в ливрею болида.
Фото доступно на странице «Макларена» в «Инстаграме».
Предполагается, что символы радуги останутся на болидах Формулы-1 как минимум до конца сезона-2020.
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