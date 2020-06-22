Марценко: в определённой степени эта деятельность Хэмилтона — реклама

Бывший пилот мировой серии «Рено» Николай Марценко поделился мнением о шансах Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена завоевать титул чемпиона мира в 2020 году.
«Если не самые лучшие результаты «Феррари» на тестах правдивы, то ждать от неё ничего не стоит. Поэтому, скорее всего, будет борьба между Хэмилтоном и Ферстаппеном. Боттас и Албон занимают вторые позиции по скорости. Максу терять нечего. У него нет цели стать семикратным чемпионом, но он полон желания выигрывать. На трассе, где он побеждал, Макс будет уверен в себе.
Кстати, в Венгрии баталию между Ферстаппеном и Хэмилтоном, скорее всего, тоже увидим. Этот трек очень подходит «быкам», и в принципе первые три гонки «Ред Булл» будут очень конкурентным. В Сильверстоуне может победить как австрийская команда, так и немецкая. А вот Спа и Барселона — это уже больше территория «Мерседеса». Вполне возможно, при таком календаре нас ждёт настоящий экшен. Важно, что, в отличие от Льюиса, который вёл полноценную кампанию против расизма, Макс меньше отвлекался от подготовки к сезону.
Был ли Хэмилтон весь этот период сосредоточен на общественной деятельности и не думал о работе? Мы не знаем, сколько у Льюиса длится день. Он активен и очень много успевает. Человек он креативный и эмоциональный. Безусловно, в определённой степени эта деятельность — реклама, но в то же время для него это очень важно. Это серьёзная история. Конечно же, в этом вопросе я полностью на его стороне. В каждой стране, в каждой национальности есть как хорошие, так и плохие люди. Цвет кожи не должен вызывать предвзятого отношения к человеку», — приводит слова Марценко Sportbox.
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