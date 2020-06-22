Марко: «Рено» на тестах в Австрии использовали старый болид, но с новым мотором

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что команда «Рено», которая проводила перед стартом сезона тесты на трассе «Ред Булл Ринг», использовала актуальную версии силовой установки.



«Они использовали болид двухлетней давности, но с новыми силовыми установками. Я был впечатлён их надежностью. Но меня больше интересует, действительно ли «Рено» нужно было арендовать «Ред Булл Ринг» для тестов», — приводит слова Марко GrandPX.



Ранее сообщалось, что в «Рено» не смогли провести тесты ни в Великобритании, ни во Франции, так как в обоих случаях инженерам и мотористам нужно было проходить двухнедельный карантин. Именно поэтому французская команда арендовала трассу у «Ред Булл».



Во время тестов за рулём болида «Рено» по очереди Даниэль Риккардо и Эстебан Окон. Они проехали 115 и 145 кругов соответственно.



Напомним, сезон Формулы-1 стартует 5 июля. На автодроме «Ред Булл Ринг» пройдёт Гран-при Австрии.

Марко: предоставить трассу конкурентам – щедрый жест «Ред Булл»