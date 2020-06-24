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Хоккенхайм — запасной вариант на случай отмены ГП России, второй гонки в Сочи не будет

Хоккенхайм — запасной вариант на случай отмены ГП России, второй гонки в Сочи не будет
Авто / Формула-1 0

Гонка в Муджелло получит место в календаре чемпионата Формулы-1 сезона-2020, проведение Гран-при России остаётся под вопросом, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, Формула-1 приняла решение расширить европейскую часть сезона. Гонка в Муджелло пройдёт 13 сентября, ровно через неделю после этапа в Монце.

После этого Формула-1 уйдёт на недельную паузу. По плану серия должна была провести гонку в Сочи 27 сентября, однако из-за эпидемиологической ситуации в России серия уже отказалась от идеи проведения двух гонок в Сочи, а теперь руководство Формулы-1 сомневается в целесообразности проведения и единственного Гран-при России в 2020 году.

Сообщается, что кандидатом на замену Гран-при России является Гран-при Германии в Хоккенхайме. При этом этап в Португалии, по информации немецких СМИ, пройдёт в октябре.

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