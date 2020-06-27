Боттас не переживает о скором завершении контракта с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас уверяет, что не переживает из-за очередного краткосрочного контракта с немецкой командой и из-за неопределённости на следующий год.
«Иногда удивляет, что при отсутствии гонок распространяются слухи. Да, в других командах произошло много переходов, но мне не о чем переживать. У разных пилотов и команд разные дедлайны в вопросах соглашений. Пока буду пилотировать, а потом посмотрим, что произойдёт. Что касается возможного перехода в „Рено“, такие слухи — просто часть спорта», — приводит слова Боттаса GrandPX.news.
Напомним, контракт Валттери Боттаса с «Мерседесом» истекает по завершении сезона-2020. В СМИ появлялись слухи, что в следующем сезоне место финна в команде может достаться Джорджу Расселлу или Себастьяну Феттелю.
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