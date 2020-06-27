Абитебуль рассказал, как один случай коронавируса может привести к снятию команды с этапа

Глава «Рено» Сириль Абитебуль не уверен, что боссы Формулы-1 продумали все процедуры при проведении этапа чемпионата мира в условиях карантина и пандемии коронавируса. По его словам, существуют немалые риски, что та или иная команда будет снята с этапа.

«Конечно, есть шанс, что кто-то заболеет. Это будет означать, что вся команда будет закрыта до тех пор, пока не будут получены результаты всех остальных членов. На это могут понадобиться сутки. Предположим, в субботу утром кто-то проходит тест на коронавирус и он оказывается положительным. Значит, принять участие в квалификации и гонке будет невозможно. Нам по-прежнему нужно обсудить все меры, хотя понимаю, что в ФИА сделали уже много», — приводит слова функционера GPblog.