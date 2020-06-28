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Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Випс проведёт сезон в региональной Формуле

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Випс проведёт сезон в региональной Формуле
Авто / Младшие серии 0

Эстонский гонщик программы «Ред Булл» Юри Випс подписал контракт с командой KIC Motorsport, сообщает F1 Seeders Series в «твиттере». Таким образом, Випс будет выступать в предстоящем сезоне в Региональном чемпионате Формулы. Напомним, ранее Випс подписал контракт с командой Mugen в чемпионате Супер-Формулы.

В случае успешных выступлений в Региональной Формуле Випс может получить столь необходимые ему очки суперлицензии для возможного дебюта в Формуле-1. К 20 очкам, которые останутся у Випса по окончании сезона, он может добавить до 25 очков в региональном чемпионате и столько же в Супер-Формуле.

Примечательно, что два этапа Супер-Формулы и Региональной Формулы будут проходить в одну дату. Пока неизвестно, какой чемпионат будет приоритетным для Випса.

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