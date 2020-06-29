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Боттас: горд выступить против расизма вместе с Хэмилтоном и «Мерседесом»

Боттас: горд выступить против расизма вместе с Хэмилтоном и «Мерседесом»
Авто / Формула-1 0

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поддержал инициативу своей команды и напарника Льюиса Хэмилтона по борьбе с расизмом и прочими проявлениями дискриминации.

«В Формуле-1 всё определяет производительность, но, тем не менее, в этом мире пока ещё существует много барьеров для людей, которые приходят из нетрадиционной для автоспорта среды.

Команды становятся сильнее, когда начинают представлять общество, частью которого мы являемся. Важно объединиться и продемонстрировать стремление добиться перемен. Расизму и дискриминации не место в нашем обществе, и я горжусь, что делаю это важное заявление вместе с командой, с Льюисом и «Мерседесом», – приводит слова Боттаса пресс-служба немецкого автоконцерна.

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