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Райкконен: немного странно возвращаться к гонкам в таких условиях

Райкконен: немного странно возвращаться к гонкам в таких условиях
Авто / Формула-1 0

Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился ожиданиями от предстоящего старта сезона Формулы-1 в Австрии.

«Немного странно возвращаться к гонкам в таких условиях, но я уверен, что, оказавшись за рулём, мы забудем обо всех ограничениях и будем сосредоточены на том, чтобы выполнить свою работу как можно лучше. Перерыв дал мне возможность провести время с семьёй, однако я полностью сосредоточен на работе. Нас ждёт много гонок за короткое время, так что мы должны показывать максимум в каждый уик-энд, зарабатывать очки и пользоваться каждым шансом. Сейчас сложно оценить расстановку сил, но скоро всё станет известно», — приводит слова Кими Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».

Напомним, первая гонка сезона состоится в Шпильберге 5 июля.

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