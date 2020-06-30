Брандл: Феттель может стать персоной нон грата в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл поделился мнением о том, каким будет последний сезон четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля в «Феррари». Немец покинет «Скудерию» в конце 2020 года.



«Феттель будет входить в боксы «Феррари» и чувствовать себя там персоной нон грата. Команда не захочет, чтобы он получил дополнительную информацию. Это мелочи, но люди будут смотреть при нём в пол или отводить взгляд. Когда ты уже находишься на пути расставания с командой, это немного неудобно. Но нужно пройти через это. Думаю, тот факт, что гонки будут идти одна за одной, поможет Себастьяну в этом отношении.

Да, в гараже будет неудобно, но на трассе может быть ещё хуже. Себастьяну нечего терять в битве с Леклером, и он будет «гонять за себя». Думаю, Феттель полетит по трассе, если честно. Он уже демонстрировал, что способен игнорировать командные приказы – с Марком Уэббером в «Ред Булл» и с тем же Леклером в «Феррари». Сейчас Себ точно не будет заинтересован соблюдать субординацию. Он станет пилотировать для себя. В этом нет никаких сомнений.

Я уверен, что Феттель покажет сильное выступление. Он не утратил скорости, возможно, немного потерял рассудительность в плотных сражениях. Совершенно очевидно, что «Феррари» отдаст предпочтение своему человеку – Леклеру. Впрочем, многие могут сказать, что команда сделала это ещё в 2019 году», — приводит слова Брандла Planet F1.