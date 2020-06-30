Чернокожий американский гонщик поддержал Экклстоуна после его слов о расизме

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун столкнулся со шквалом критики после фразы о том, что «во многих случаях чёрные – большие расисты, чем белые». Однако нашлись и те, кто поддержал функционера, среди них – первый темнокожий пилот из США Вилли Риббс, участвовавший в тестах болида Ф-1.
В 1986 году Экклстоун устроил тесты для Риббса в команде «Брэбем».
«Экклстоун хотел видеть меня в машине. Он хотел, чтобы я участвовал в Формуле-1. Спонсорами команды в то время были итальянцы. И они хотели видеть за рулём только своих соотечественников. Так что я исключительно уважаю Экклстоуна. Именно Берни тогда сделал заявление и попытался посадить первого цветного человека, первого темнокожего, в болид Формулы-1. Я испытываю к нему одно лишь уважение», — приводит слова Риббса GrandPX.
После неудачной попытки дебюта в Формуле-1 Вилли вернулся в Америку. В 1991 году он выступил в «Инди-500», став первым темнокожим спортсменом, принявшим участие в этой легендарной гонке.
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