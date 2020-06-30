«Полная смена направления развития». «Феррари» привезёт крупные обновления на ГП Венгрии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что на Гран-при Австрии и Гран-при Штирии, которые пройдут на «Ред Булл Ринг», команда будет использовать ту же конфигурацию болида, что и на зимних тестах в Барселоне. Функционер отметил, что существенные обновления будут привезены уже на Гран-при Венгрии.

«На Гран-при Австрии мы будем использовать ту же конфигурацию болида, что и на тестах в Барселоне. Это не значит, что мы ничего не делали на протяжении 5,5 недель, в ходе которых нам позволялось работать с машиной. Правда в том, что результаты зимних тестов привели нас к к выводам о необходимости полной смены направления развития, особенно это касается аэродинамики.

В первую очередь нам надо было понять, почему мы не увидели желаемых результатов на трассе и насколько сильная корректировка требуется. С нашей стороны было бы контрпродуктивно работать в том же направлении, зная, что это не приведёт нас к выполнению поставленных целей.

Как следствие, мы решили подготовить новую программу для машины. Понимая, что можем не успеть к первому этапу, мы поставили задачу привезти обновления на Гран-при Венгрии", — приводит слова Бинотто The Race.