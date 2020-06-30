Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Полная смена направления развития». «Феррари» привезёт крупные обновления на ГП Венгрии

«Полная смена направления развития». «Феррари» привезёт крупные обновления на ГП Венгрии
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что на Гран-при Австрии и Гран-при Штирии, которые пройдут на «Ред Булл Ринг», команда будет использовать ту же конфигурацию болида, что и на зимних тестах в Барселоне. Функционер отметил, что существенные обновления будут привезены уже на Гран-при Венгрии.

«На Гран-при Австрии мы будем использовать ту же конфигурацию болида, что и на тестах в Барселоне. Это не значит, что мы ничего не делали на протяжении 5,5 недель, в ходе которых нам позволялось работать с машиной. Правда в том, что результаты зимних тестов привели нас к к выводам о необходимости полной смены направления развития, особенно это касается аэродинамики.

В первую очередь нам надо было понять, почему мы не увидели желаемых результатов на трассе и насколько сильная корректировка требуется. С нашей стороны было бы контрпродуктивно работать в том же направлении, зная, что это не приведёт нас к выполнению поставленных целей.

Как следствие, мы решили подготовить новую программу для машины. Понимая, что можем не успеть к первому этапу, мы поставили задачу привезти обновления на Гран-при Венгрии", — приводит слова Бинотто The Race.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020