«Полная смена направления развития». «Феррари» привезёт крупные обновления на ГП Венгрии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что на Гран-при Австрии и Гран-при Штирии, которые пройдут на «Ред Булл Ринг», команда будет использовать ту же конфигурацию болида, что и на зимних тестах в Барселоне. Функционер отметил, что существенные обновления будут привезены уже на Гран-при Венгрии.
«На Гран-при Австрии мы будем использовать ту же конфигурацию болида, что и на тестах в Барселоне. Это не значит, что мы ничего не делали на протяжении 5,5 недель, в ходе которых нам позволялось работать с машиной. Правда в том, что результаты зимних тестов привели нас к к выводам о необходимости полной смены направления развития, особенно это касается аэродинамики.
В первую очередь нам надо было понять, почему мы не увидели желаемых результатов на трассе и насколько сильная корректировка требуется. С нашей стороны было бы контрпродуктивно работать в том же направлении, зная, что это не приведёт нас к выполнению поставленных целей.
Как следствие, мы решили подготовить новую программу для машины. Понимая, что можем не успеть к первому этапу, мы поставили задачу привезти обновления на Гран-при Венгрии", — приводит слова Бинотто The Race.
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