Резервист «Ред Булл» Дарувала хотел бы попасть в Ф-1 в 2021 году

Пилот Формулы-2, гонщик молодёжной программы «Ред Булл» Джехан Дарувала признался, что хочет доказать, что он заслуживает места в Формуле-1.



«У меня нет поставленных целей. Но я хотел бы быть конкурентоспсообным, так что, надеюсь, закончу сезон в первой тройке и докажу, что готов к переходу в Формулу-1. Очевидно, являясь частью молодёжной программы „Ред Булл“, есть большие =шансы перейти в Формулу-1, но этого не будет без хороших результатов. Так что моё внимание сейчас сосредоточено на предстоящем сезоне.



В этом году у нас будет множество новичков в Формуле-3. Многие из нас были очень конкурентоспособны в прошлом году и закончили сезон на верхних строчках таблицы. Я не вижу больших отличий от Формулы-2, нас ждёт тяжёлая битва между опытными гонщиками и новичками. Я с нетерпением жду этого вызова. Нас ждёт конкурентный сезон в Формуле-2. Хочется доказать, что я готов к Формуле-1», — цитирует Дарувалу Motorsport.