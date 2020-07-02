Испанский журналист рассказал о слухах про отмену Гран-при России

Испанский автоспортивный журналист Альберт Фабрега рассказал об очередных слухах, касающихся оставшейся части календаря Формулы-1 на сезон-2020. В настоящий момент официально подтверждены только восемь первых этапов, все они должны пройти в Европе. По информации Фабреги, велика вероятность, что в этом году Формула-1 не проведёт Гран-при России, запланированный на 25-27 сентября.
«Больше слухов про календарь. Этап в Алгарве уже может быть согласован. Канада ещё „жива“ и может пройти после Алгарве. Китай — на третьей неделе ноября. Сочи не будет», — написал Фабрега в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что если из-за эпидемиологической обстановки в России и сложностей с логистикой провести этап в Сочи не удастся, то его место может занять немецкий «Хоккенхаймринг».
В свою очередь промоутер Гран-при России Алексей Титов на прошлой неделе заявлял, что компания «Росгонки» продолжает готовиться к проведению этапа, и даже не исключал допуска болельщиков на трибуны.
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