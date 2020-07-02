Источник: «Рено» готовится заменить Риккардо на Алонсо уже в этом сезоне

Испанский гонщик двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо согласился подписать контракт с французской командой «Рено», сообщает SoyMotor. По информации журналиста Хосе Антонио Понсети, Алонсо может вернуться за руль болида Формулы-1 уже в 2020 году, заменив в команде Даниэля Риккардо. По информации источника, «Рено» может досрочно отказаться от сотрудничества с Риккардо.
Как сообщается, о подписании контракта Фернандо Алонсо с «Рено» будет объявлено уже на следующей неделе.
В конце 2018 года Алонсо покинул Формулу-1, и с тех пор стал двукратным чемпионом мира по гонкам на выносливость (WEC), дважды выиграл «24 часа Ле-Мана» и одержал победу в «24 часах Дайтоны». Кроме того, в начале 2020 года Алонсо стал участником легендарного ралли-марафона «Дакар».
Напомним, Даниэль Риккардо в сезоне-2021 будет выступать в составе «Макларена».
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