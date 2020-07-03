Ермилин оценил, какое место Квят может занять в сезоне-2020

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин поделился ожиданиями от выступления российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята в новом сезоне Формулы-1.



«Если смотреть на итоги прошлого сезона и тестов, которые были уже очень давно, у Дани хорошее сочетание с командой. Он способен в каждой гонке бороться за 8-10-e место, если с машиной не будет никаких технических проблем. При удачном стечении обстоятельств может подняться и выше. В целом его ориентир по сезону — попадание в топ-10 в общем зачёте», — приводит слова Ермилина Sportbox.

Чемпионат мира Формулы-1 стартует уже сегодня, 3 июля, на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.