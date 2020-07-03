Алонсо отреагировал на слухи, что может заменить Риккардо уже в этом году

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что он может вернуться в Формулу-1 уже в 2020 году, заменив в «Рено» Даниэля Риккардо прямо в ходе сезона.



Испанцу задали в «Твиттере» вопрос: «Фернандо, ты смеёшься над всеми или что?». Алонсо решил ответить.

«Послушайте, в полдень они говорят, что команда отказала Алонсо, а ночью — что я буду выступать в гонках за ту же команду в 2020 году.

Я лишь могу сказать, что собираюсь принять участие в «Инди-500». Думаю, вам следует подумать, кто смеётся над вами. Я буду здесь, когда решу что-то сообщить. Мои планы уже давно определены. И скоро я поделюсь ими. Так и будет», — написал Алонсо.

В конце 2018 года Алонсо покинул Формулу-1 и с тех пор стал двукратным чемпионом мира по гонкам на выносливость (WEC), дважды выиграл «24 часа Ле-Мана» и одержал победу в «24 часах Дайтоны». Кроме того, в начале 2020 года Алонсо стал участником легендарного ралли-марафона «Дакар».