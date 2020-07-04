В «Ред Булл» переставили новое переднее крыло с машины Албона на болид Ферстаппена

Команда «Ред Булл» переставила переднее антикрыло новой конфигурации с болида Александера Албона на машину Макса Ферстаппена. Об этом сообщил спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко.



Напомним, во время пятничной тренировки Макс Ферстаппен повредил переднее крыло, сказав после завершения пятничной программы, что это помешало ему показать истинный темп.



«Теперь нам придётся работать с машинами в разных конфигурациях, а у Александера Албона не будет нового переднего крыла», — сказал Хельмут Марко в эфире австрийского телевидения.



Примечательно, что подобная ситуация была в «Ред Булл» в 2010 году: на Гран-при Великобритании новое переднее крыло было снято с болида Марка Уэббера, поскольку Себастьян Феттель повредил своё.



Примечательно, что по итогам третьей тренировки Макс Ферстаппен показал третье время, а Александер Албон стал шестым.