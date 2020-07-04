Грожан назвал зарплату Хэмилтона «неприемлемой»

Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан высказался на тему возможного введения лимита на зарплату пилотов. Напомним, с 2021 года в Формуле-1 начнёт действовать ограничение бюджетов, однако зарплата гонщиков не попадёт под потолок расходов.
«Мы обсуждали это с профсоюзом пилотов. Кто-то был за, кто-то — против. Думаю, это неприемлемо, что Льюис Хэмилтон получает более $ 40 млн, в то время как другие пилоты зарабатывают € 150 тыс. за такую же работу», — приводит слова Ромена Грожана GPFans.
Появились сообщения, что Льюис хотел бы ежегодно зарабатывать $ 50 млн. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф во время обсуждения поправок в лимит на бюджеты предлагал установить верхний предел и для зарплат гонщиков, который составил бы как раз $ 25 млн.
Льюис Хэмилтон ранее прокомментировал сообщения СМИ о несогласии сторон по вопросу гонорара во время переговоров о контракте, сообщив, что переговоры ещё не начались.
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