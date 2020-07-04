Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Грожан назвал зарплату Хэмилтона «неприемлемой»

Грожан назвал зарплату Хэмилтона «неприемлемой»
Авто / Формула-1 0

Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан высказался на тему возможного введения лимита на зарплату пилотов. Напомним, с 2021 года в Формуле-1 начнёт действовать ограничение бюджетов, однако зарплата гонщиков не попадёт под потолок расходов.

«Мы обсуждали это с профсоюзом пилотов. Кто-то был за, кто-то — против. Думаю, это неприемлемо, что Льюис Хэмилтон получает более $ 40 млн, в то время как другие пилоты зарабатывают € 150 тыс. за такую же работу», — приводит слова Ромена Грожана GPFans.

Появились сообщения, что Льюис хотел бы ежегодно зарабатывать $ 50 млн. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф во время обсуждения поправок в лимит на бюджеты предлагал установить верхний предел и для зарплат гонщиков, который составил бы как раз $ 25 млн.

Льюис Хэмилтон ранее прокомментировал сообщения СМИ о несогласии сторон по вопросу гонорара во время переговоров о контракте, сообщив, что переговоры ещё не начались.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020