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Хэмилтон рассказал, почему не увидел жёлтые флаги

Хэмилтон рассказал, почему не увидел жёлтые флаги
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, избежавший наказания за игнорирование жёлтых флагов, рассказал, что не видел соответствующий сигнал. По его словам, причиной этого стал столб пыли, оставленный машиной Валттери Боттаса.

«Нет, я не видел жёлтых флагов. Выехал из-за поворота и подумал, что здесь, вероятно, Валттери только что выехал за пределы трассы и вернулся. Так что ожидал увидеть гравий на трассе и болид, но передо мной ничего не было. И я продолжил. Потом, входя в шестой поворот, увидел, что Валттери гораздо левее. Всё произошло очень быстро. Передо мной вырос столб пыли», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Напомним, поул в квалификации Гран-при Австрии завоевал Валттери Боттас. Льюис Хэмилтон примет старт со второй позиции.

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