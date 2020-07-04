Хэмилтон рассказал, почему не увидел жёлтые флаги

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, избежавший наказания за игнорирование жёлтых флагов, рассказал, что не видел соответствующий сигнал. По его словам, причиной этого стал столб пыли, оставленный машиной Валттери Боттаса.

«Нет, я не видел жёлтых флагов. Выехал из-за поворота и подумал, что здесь, вероятно, Валттери только что выехал за пределы трассы и вернулся. Так что ожидал увидеть гравий на трассе и болид, но передо мной ничего не было. И я продолжил. Потом, входя в шестой поворот, увидел, что Валттери гораздо левее. Всё произошло очень быстро. Передо мной вырос столб пыли», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Напомним, поул в квалификации Гран-при Австрии завоевал Валттери Боттас. Льюис Хэмилтон примет старт со второй позиции.