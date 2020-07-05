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Боттас — о победе в Австрии: переживал, сможем ли мы финишировать

Боттас — о победе в Австрии: переживал, сможем ли мы финишировать
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса Валттери Боттас прокомментировал победу на Гран-при Австрии.

«В ходе всей гонки я испытывал огромное давление, что понятно. Одна машина безопасности — это нормально, но когда пейс-кар вышел на трассу в третий раз, я подумал: «Ну сколько можно!» У Льюиса Хэмилтона было очень много возможностей выйти в лидеры, если бы я допустил хотя бы малейшую ошибку. Он сегодня был очень быстр, но я сохранял концентрацию и полностью контролировал ход гонки. Лучшее начала сезона сложно себе представить!

Мне нужно было аккуратнее пилотировать, беречь болид, так что у меня не было возможности заезжать на поребрики, поэтому я в какой-то момент переживал, получится ли у нас доехать, но рад, что мы добрались до финиша обеими машинами», — приводит слова Валттери Боттаса Motorsport-Total.

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