Албон: я мог легко выиграть гонку

Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал аварию с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Австрии. Напомним, авария лишила Албона возможности побороться за победу, а вскоре Александер сошёл из-за технических проблем.



«На этот раз я атаковал, и Льюису пришлось обороняться. Мне пришлось начинать манёвр рано, потому что шины были холодными. Это расстраивает. Стратегия была великолепной. Думаю, я мог легко победить в гонке. На следующем круге, вероятно, я бы опередил Боттаса. Жёсткие шины были не так хороши сегодня, как мягкие», — приводит слова Александера Албона Motorsport-Total.



Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру, третьим стал пилот «Макларена» Ландо Норрис, для которого этот подиум стал первым в карьере.