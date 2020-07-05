Албон: я мог легко выиграть гонку

Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал аварию с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Австрии. Напомним, авария лишила Албона возможности побороться за победу, а вскоре Александер сошёл из-за технических проблем.
«На этот раз я атаковал, и Льюису пришлось обороняться. Мне пришлось начинать манёвр рано, потому что шины были холодными. Это расстраивает. Стратегия была великолепной. Думаю, я мог легко победить в гонке. На следующем круге, вероятно, я бы опередил Боттаса. Жёсткие шины были не так хороши сегодня, как мягкие», — приводит слова Александера Албона Motorsport-Total.
Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру, третьим стал пилот «Макларена» Ландо Норрис, для которого этот подиум стал первым в карьере.
- 5 июля 2020
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