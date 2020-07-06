Вольф объяснил, почему считает штраф Хэмилтона за аварию с Албоном незаслуженным

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги Гран-при Австрии.
«Отличная гонка для болельщиков, которые так долго ждали возможности увидеть Ф-1 по телевидению. Поздравления Валттери и всей команде с победой. Для Льюиса день не был хорошим, ведь ему не повезло с двумя штрафами. Штраф на стартовой решетке, вероятно, нужно принять, но вот пятисекундное наказание мне кажется слишком жёстким. Я пару раз посмотрел видео: Льюис полностью поворачивал руль по направлению поворота, а у Албона оставалось место, чтобы пройти поворот, так что я считаю, что штраф был незаслуженным. Но я признаю, что у стюардов очень сложная работа по определению правильных решений. Иногда решения принимают в твою пользу, иногда нет», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
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