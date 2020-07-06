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Трамп — о расистском скандале в NASCAR: извинился ли Уоллас за очередную выдумку?

Трамп — о расистском скандале в NASCAR: извинился ли Уоллас за очередную выдумку?
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Президент США Дональд Трамп дал свой комментарий расистскому скандалу в NASCAR с участием темнокожего пилоты Баббы Уолласа.

«Извинился ли Бабба Уоллас перед великолепными пилотами и официальными лицами NASCAR, который пришли к нему на помощь, поддержали и были готовы пожертвовать всем ради него, только для того, чтобы потом узнать, что всё это оказалось очередной выдумкой? Эта ситуация и решение по флагам конфедерации привело к худшим рейтингам в истории серии!» — написал Дональд Трамп в своём «твиттере».

Напомним, перед гонкой в Алабаме в боксы темнокожего пилота Richard Petty Motorsports Баббы Уолласа якобы подбросили висельную петлю. Впоследствии выяснилось, что петля в боксах находилась ещё с октября 2019 года и использовалась для поднятия ворот гаража. При этом подчёркивается, что на тот момент никто не мог знать, что Уоллас займёт именно эти боксы летом 2020 года.

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