Уэббер: «Феррари» нужно переехать в Великобританию
Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер нашёл решение проблем «Феррари».
«Чтобы вернуться к победам, как во времена Жана Тодта, Рори Бирна, Росса Брауна и Михаэля Шумахера, „Феррари“ нужно переехать в Великобританию. Им стоит получить английский менталитет пилота. Маранелло — великолепное место, романтичное, но там они не получат трофеев.
Думаю, у них проблемы с коммуникацией. Как может получиться, что гонщик, который провёл в команде столько времени, получает сообщение о будущем увольнении через звонок или и вовсе посредством пресс-релиза?» — приводит слова Марка Уэббера Planet F1.
Напомним, на Гран-при Австрии Шарль Леклер финишировал на второй позиции, Феттель пришёл к финишу десятым.
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