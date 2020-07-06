Уэббер: «Феррари» нужно переехать в Великобританию

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер нашёл решение проблем «Феррари».



«Чтобы вернуться к победам, как во времена Жана Тодта, Рори Бирна, Росса Брауна и Михаэля Шумахера, „Феррари“ нужно переехать в Великобританию. Им стоит получить английский менталитет пилота. Маранелло — великолепное место, романтичное, но там они не получат трофеев.



Думаю, у них проблемы с коммуникацией. Как может получиться, что гонщик, который провёл в команде столько времени, получает сообщение о будущем увольнении через звонок или и вовсе посредством пресс-релиза?» — приводит слова Марка Уэббера Planet F1.



Напомним, на Гран-при Австрии Шарль Леклер финишировал на второй позиции, Феттель пришёл к финишу десятым.