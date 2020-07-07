AS: «Рено» объявит о контракте с Алонсо 8 июля в 14:00 мск, соглашение по схеме 2+1

Очередной источник сообщает, что испанский гонщик Фернандо Алонсо вернётся в Формулу-1 в сезоне-2021 в составе французской команды «Рено». По данным испанской газеты AS, официальное объявление для прессы действительно будет сделано завтра, 8 июля. По данным испанцев, «Рено» проведёт пресс-конференцию, которая начнётся в 14:00 по московскому времени.
Алонсо сменит в команде Даниэля Риккардо и станет в 2021 году новым напарником Эстебана Окона. Ожидается, что Фернандо заключит двухлетний контракт с опцией на третий сезон. Алонсо рассчитывает, что после кардинальной смены технического регламента в сезоне-2022 они с «Рено» получат шанс вновь бороться за победы в гонках.
Именно в составе «Рено» Алонсо завоевал оба чемпионских титула в Формуле-1 — в 2005 и 2006 годах. В конце июля Фернандо исполнится 39 лет.
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