Алонсо: «Рено» — моя семья. У меня есть принципы и амбиции, соответствующие этому проекту

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо прокомментировал своё возвращение в Формулу-1. С сезона-2021 испанец будет выступать в составе «Рено».
«Рено» — моя семья, мои самые лучшие воспоминания в Формуле-1 связаны с двумя титулами в этой команде. Но сейчас я смотрю в будущее.
Я возвращаюсь в команду, которая дала мне шанс в начале моей карьеры и теперь предоставляет возможность вернуться на высший уровень. У меня есть принципы и амбиции, соответствующие этому проекту.
Их прогресс этой зимой придаёт уверенности в достижении поставленных целей в сезоне 2022 года, и я поделюсь своим гоночным опытом со всеми, от инженеров до механиков и моего товарища по команде. Команда хочет и имеет возможность вернуться на подиум, как и я», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Рено».
- 8 июля 2020
-
15:11
-
14:50
-
14:32
-
14:23
-
14:13
-
14:10
-
14:01
-
13:27
-
12:28
-
12:14
-
11:57
-
10:51
-
10:21
-
09:53
-
09:27
-
08:59
-
01:00
-
00:29
- 7 июля 2020
-
23:43
-
22:54
-
21:59
-
20:42
-
19:55
-
18:49
-
18:10
-
18:00
-
17:56
-
17:36
-
17:24
-
16:51
-
15:49
-
14:57
-
14:47
-
13:34
-
13:01