Алонсо: «Рено» — моя семья. У меня есть принципы и амбиции, соответствующие этому проекту

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо прокомментировал своё возвращение в Формулу-1. С сезона-2021 испанец будет выступать в составе «Рено».



«Рено» — моя семья, мои самые лучшие воспоминания в Формуле-1 связаны с двумя титулами в этой команде. Но сейчас я смотрю в будущее.



Я возвращаюсь в команду, которая дала мне шанс в начале моей карьеры и теперь предоставляет возможность вернуться на высший уровень. У меня есть принципы и амбиции, соответствующие этому проекту.



Их прогресс этой зимой придаёт уверенности в достижении поставленных целей в сезоне 2022 года, и я поделюсь своим гоночным опытом со всеми, от инженеров до механиков и моего товарища по команде. Команда хочет и имеет возможность вернуться на подиум, как и я», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Рено».

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