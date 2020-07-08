Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Алонсо: «Рено» — моя семья. У меня есть принципы и амбиции, соответствующие этому проекту

Алонсо: «Рено» — моя семья. У меня есть принципы и амбиции, соответствующие этому проекту
Авто / Формула-1 0

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо прокомментировал своё возвращение в Формулу-1. С сезона-2021 испанец будет выступать в составе «Рено».

«Рено» — моя семья, мои самые лучшие воспоминания в Формуле-1 связаны с двумя титулами в этой команде. Но сейчас я смотрю в будущее.

Я возвращаюсь в команду, которая дала мне шанс в начале моей карьеры и теперь предоставляет возможность вернуться на высший уровень. У меня есть принципы и амбиции, соответствующие этому проекту.

Их прогресс этой зимой придаёт уверенности в достижении поставленных целей в сезоне 2022 года, и я поделюсь своим гоночным опытом со всеми, от инженеров до механиков и моего товарища по команде. Команда хочет и имеет возможность вернуться на подиум, как и я», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Рено».

Алонсо вернётся в Формулу-1 в сезоне-2021. Фернандо станет напарником Окона в «Рено»
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020